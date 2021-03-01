Универсальный геймпад GameSir G4 pro

Описание

Геймпад GameSir G4 pro новая модель 2020 года со множеством настроек. Позволят подключить и играть на всех популярных платформах, Android и ios, Windows и Switch. Купив геймсир г4 про вы получите мощный и быстрый универсальный игровой контроллер премиум класса. Поддерживает проводное и беспроводное подключение, с использованием bluetooth технологии и 2,4G по коннектору USB. С Apple устройствами работает в аркадном и MFi режиме.

GameSir G4 pro

Сделан из материалов высшего качества. Чёрный АБС пластик имеет матовое покрытие, каучуковые вставки с нескользящей текстурой на рукоятках. Эргономика продумана до мелочей, форма со специальными изгибами и скошенными углами позволяет крепко и удобно геймпаду лежать в руках. Элементы управления имеют привычное классическое расположение. Триггеры покрыты тонким металлическим напылением, это увеличивает срок их работы и улучшает тактильные ощущения при нажатии. Основные кнопки АХУВ с магнитным креплением, что позволит менять их положение в зависимости от ваших потребностей. Таким образом вы сможете адаптировать геймсир г4 к играм на разных платформах. В правой части универсального геймпада MFi находится клавиша снимка экрана, которая даст запечатлеть самые яркие игровые моменты. GameSir G4 pro оснащен шести осевым гироскопом с поддержкой управления движения. Гироскоп в Switch чувствителен и отлично распознает ваши движения, которые моментально отражаются в игре. Встроен асимметричный мотор с настройкой интенсивности вибрации для реального погружения в игровой процесс. Функция турбо увеличит скорость отклика комбинаций и будет держать в страхе ваших врагов.