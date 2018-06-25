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Беспроводной геймпад GameSir T1s

Рейтинг 5.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя
(1 отзыв клиента)

940.00грн.

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Артикул: gs-t1s Категория: Метки: , , , , , ,

Описание

Новый многофункциональный джойстик GameSir T1s по форме и тому как лежит в руках напоминает популярный DualShock 4. Универсальность этого оригинального устройства заключается в возможности подключить и играть к телефонам и ТВ приставкам, компьютеру или PlayStation 3. Геймпад соединяется двумя способами, при помощи шнура и беспроводной связи 2.4GHz и Bluetooth v4. Для корректного сопряжения с нужной платформой зажмите соответственную комбинацию кнопок, подробная информация присутствует в инструкции. Если какие, либо игры не воспринимают игровой пульт производитель советует скачать с Play Market официальное приложение GameSir Word.

Корпус сделан аккуратно из рельефного Soft-touch пластика. Вес устройства примерно 216 грамм. Всего у беспроводного геймпада GameSir T1s 11-ть разных кнопочек управления и T-pad крестовина, два симметричных стика и четыре триггера. Есть LED индикаторы состояния батареи на 600 mAh, которая позволяет использовать bluetooth джойстик 12-ть часов.

GameSir T1s

Основные кнопки с регулируемой подсветкой, одновременно зажав L2+R2+R3 можно выставить яркость или полностью отключит нажима вверх/вниз на крестце. Интенсивность вибрации двойного вибромотора управляется нажатием TURBO и крестовиной.

Характеристики

  • — Совместим с Android 4.0, Windows, PS3, SteamOS, ios iCade
  • — Подключение 2.4Гц, Bluetooth 4.0, провод
  • — Встроенный аккумулятор 600мАч
  • — Управление вибро отдачей
  • — Регулируемая подсветка кнопок
  • — Вес 0,216 кг
  • — Гарантия 12мес

1 отзыв на Беспроводной геймпад GameSir T1s

  1. Оценка 5 из 5

    Аліна

    Придбала на подарунок, привезли на Академмістечко в той же день. Дякую

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