Беспроводной геймпад GameSir T1s

Описание

Новый многофункциональный джойстик GameSir T1s по форме и тому как лежит в руках напоминает популярный DualShock 4. Универсальность этого оригинального устройства заключается в возможности подключить и играть к телефонам и ТВ приставкам, компьютеру или PlayStation 3. Геймпад соединяется двумя способами, при помощи шнура и беспроводной связи 2.4GHz и Bluetooth v4. Для корректного сопряжения с нужной платформой зажмите соответственную комбинацию кнопок, подробная информация присутствует в инструкции. Если какие, либо игры не воспринимают игровой пульт производитель советует скачать с Play Market официальное приложение GameSir Word.

Корпус сделан аккуратно из рельефного Soft-touch пластика. Вес устройства примерно 216 грамм. Всего у беспроводного геймпада GameSir T1s 11-ть разных кнопочек управления и T-pad крестовина, два симметричных стика и четыре триггера. Есть LED индикаторы состояния батареи на 600 mAh, которая позволяет использовать bluetooth джойстик 12-ть часов.

GameSir T1s

Основные кнопки с регулируемой подсветкой, одновременно зажав L2+R2+R3 можно выставить яркость или полностью отключит нажима вверх/вниз на крестце. Интенсивность вибрации двойного вибромотора управляется нажатием TURBO и крестовиной.